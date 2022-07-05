В Киевском зоопарке родилось два бизона: показали милые фото
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. На днях в Киевском зоопарке родилось два бизона – Варта и Викинг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт зоопарка.
Детали
"Очередное пополнение в КиевЗоо. Это два маленьких бизончика – Варта и Викинг. Маленькую Варту мама Веста родила 27 июня, а вчера нас порадовала мама Вербена, родив Викинга", – говорится в сообщении.
Как отметили, бизоны от природы очень "семейные", поэтому малыши с первых дней находятся под опекой многочисленных родственников.
"Сейчас малыши находятся в открытом вольере, наслаждаются теплым солнышком и смакуют мамино молочко. Приходите знакомиться!" – написала пресс-служба зоопарка.
Напомним
12 мая Киевский зоопарк возобновил работу в режиме парка.