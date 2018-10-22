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У Київському патріархаті сподіваються, що Томос до кінця року буде в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Томос про автокефалію Української православної церкви як грамота може бути в Києві до кінця 2018 року. Про це сказав архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій (Зоря) під час спілкування у чаті на сайті "Главреду", передає УНН.

“Дата Собору залежить від того, як швидко буде проведено підготовку до нього. З нашої сторони ми робитимемо все, щоб це відбулося по можливості швидко. У будь-якому разі, ми сподіваємося, що до кінця року Томос як грамота буде в Києві”, — сказав він.

На думку Євстратія, головним фактором ризику для об’єднавчого процесу є намагання зовнішнього втручання і впливу на окремих його учасників, яких спонукають до того, щоб цей процес, якщо не зірвати повністю, то загальмувати.

“Так чи інакше ті зусилля, які вже докладені і українськими церквами, і українською державою, і Вселенським патріархатом на шляху до єдності, є настільки значними і цінними, що ніхто з відповідальних осіб не дозволятиме спроб зробити цей процес чиїмось заручником”, — зауважив він.

Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення священного Синоду Константинопольського патріархату, відповідно до якого було підтверджено вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України.

Київський Патріархат закликав УАПЦ і УПЦ МП почати підготовку Об’єднавчого Собору.

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