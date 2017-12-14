У київському метро розповіли, які речі приносять в бюро знахідок
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. З початку року в бюро знахідок столичної підземки найчастіше приносили гаманці й парасольки, а також траплялися такі неочікувані речі, як кувалда і зубні протези. Про це повідомляє прес-служба київського метрополітену, передає УНН.
З початку 2017 року до бюро знахідок київського метро найчастіше надходили гаманці, парасольки, головні убори, сумки або пакети з особистими речами.
У підземці було загублено 21 мобільний телефон і три електронних гаджети: 1 ноутбук, 1 планшет та одна електронна книга. Також пасажирам була повернута каблучка та гроші - 2600 грн.
Як розповіли у підземці, деякі пасажири забувають неочікувані речі. Так, серед знахідок опинилися праска, банка з зубними протезами і кувалда.
При цьому, зазначили в метро, лише третина власників приходять за загубленим. Решта речей передається у державну власність.
Як повідомляв УНН, у столичному метро розгулював чоловік без одягу.