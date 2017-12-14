В киевском метро рассказали, какие вещи приносят в бюро находок
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. С начала года в бюро находок столичной подземки чаще всего приносили кошельки и зонтики, а также попадались такие неожиданные вещи, как кувалда и зубные протезы. Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена, передает УНН.
С начала 2017 года в бюро находок киевского метро чаще всего приносили кошельки, зонтики, головные уборы, сумки или пакеты с личными вещами.
В подземке было потеряно 21 мобильный телефон и три электронных гаджета: 1 ноутбук, 1 планшет и одна электронная книга. Также пассажирам было возвращено кольцо и деньги - 2600 грн.
Как рассказали в подземке, некоторые пассажиры забывают неожиданные вещи. Так, среди находок были утюг, банка с зубными протезами и кувалда.
При этом, отметили в метро, только треть владельцев приходят за потерянным. Остальные вещи передаются в государственную собственность.
Как сообщал УНН, в столичном метро разгуливал мужчина без одежды.