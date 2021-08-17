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У київському метро поліцейський врятував життя пасажиру, в якого стався серцевий напад

Київ • УНН

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КИЇВ. 17. серпня. УНН. На одній із станцій столичного метрополітену правоохоронець провів пасажиру серцево-легеневу реанімацію за допомогою дефібрилятора. Цьому він навчився на курсах із надання першої домедичної підготовки, повідомляє УНН за даними поліції Києва.

Деталі

На станції метро “Нивки” до поліцейського Максима Троценка звернулась працівниця, яка повідомила, що на платформі пасажир впав і є непритомним. Правоохоронець не розгубився, а одразу надав чоловікові першу допомогу, використовуючи дефібрилятор, та викликав лікарів.

Лікарі підтвердили, що працівник поліції вчасно та правильно надав першу домедичну допомогу пасажиру і врятував йому життя. Наразі чоловік перебуває у лікарні під наглядом медиків.

Цитата

“Я побачив, що обличчя чоловіка стало блідо-синього кольору, ледь билося серце і повільне дихання, тому одразу взяв стаціонарний дефібрилятор та розпочав серцево-легеневу реанімацію. Намагався зробити все так, як вчили на курсах домедичної допомоги. Реанімація тривала приблизно 20 хвилин, після чого чоловік прийшов до тями. Далі на станцію прибули медики та госпіталізували хворого до лікарні”, — розповів поліцейський.

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