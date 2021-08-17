В киевском метро полицейский спас жизнь пассажиру, у которого случился сердечный приступ
Киев • УНН
КИЕВ. 17. августа. УНН. На одной из станций столичного метрополитена полицейский провел пассажиру сердечно-легочную реанимацию с помощью дефибриллятора. Этому он научился на курсах по оказанию первой домедицинской подготовки, сообщает УНН по данным полиции Киева.
Детали
На станции метро “Нивки” к полицейскому Максиму Троценко обратились работница, которая сообщила, что на платформе пассажир упал без сознания. Правоохранитель не растерялся, а сразу оказал мужчине первую помощь, используя дефибриллятор, и вызвал врачей.
Врачи подтвердили, что работник полиции вовремя и правильно оказал первую домедицинскую помощь пассажиру и спас ему жизнь. Сейчас мужчина находится в больнице под наблюдением медиков.
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“Я увидел, что лицо мужчины стало бледно-синего цвета, едва билось сердце и медленное дыхание, поэтому сразу взял стационарный дефибриллятор и начал сердечно-легочную реанимацию. Пытался сделать все так, как учили на курсах домедицинской помощи. Реанимация продолжалась около 20 минут, после чего человек пришел в себя. Далее на станцию прибыли медики и госпитализировали больного в больницу”, — рассказал полицейский.
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