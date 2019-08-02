У київському метро перестали працювати три станції

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Станцію метро "Хрещатик" у Києві зачинили з технічних причин. Також не працюють станції "Університет" і "Театральна". Про це повідомляє УНН із посиланням на КП "Київський метрополітен".

"Станцію "Хрещатик" зачинено на вхід та вихід для пасажирів з технічних причин. Також на вхід та вихід не працюють станції "Університет" і "Театральна", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що рух по червоній лінії організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна" і від станції "Арсенальна" до станції "Лісова".

У метрополітені запевнили, що інформація буде оновлюватися.

Нагадаємо, вчора станція столичного метро "Театральна" і пересадка не працювали через те, що надійшов анонімний дзвінок про мінування. Тож станцію зачинили на перевірку. Вибухівки на станції не знайшли.

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