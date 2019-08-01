Вибухівку на "Театральній" не знайшли
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Станцію метро "Театральна" у Києві та пересадний вузол відчинили після перевірки на наявність вибухівки. Про це повідомили у прес-службі КП "Київський метрополітен", передає УНН.
"Станцію "Театральна" + пересадка відчинено на вхід та вихід. Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, станція столичного метро "Театральна" і пересадка не працювали через те, що надійшов анонімний дзвінок про мінування. Тож станцію зачинили на перевірку.