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У київському магазині кіт "захопив" холодильник і ласував ковбасою

У київському магазині кіт "захопив" холодильник і ласував ковбасою

Київ • УНН

 • 93410 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. В одному з київських супермаркетів кіт їв ковбасу прямо в холодильнику. Відео з'явилося у соцмережі Facebook, передає кореспондент УНН.

Кіт вирішив поласувати ковбасою в одному з супермакетів Виноградарю. Холодильник з прозорою вітриною, в якому зберігається ковбаса знаходиться в торговому залі супермаркету. Відео зняли відвідувачі магазину.

Варто зазначити, що працівників супермаркету не було за прилавком у той момент, коли кіт проліз в холодильник. Яким чином він там опинився – невідомо.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві закордонних справ підтвердили, що в їхній будівлі в Києві оселився кіт Амбассадор, однак акаунт у соціальній мережі для нього не створювали.

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