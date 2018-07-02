У київському магазині кіт "захопив" холодильник і ласував ковбасою

Кіт вирішив поласувати ковбасою в одному з супермакетів Виноградарю. Холодильник з прозорою вітриною, в якому зберігається ковбаса знаходиться в торговому залі супермаркету. Відео зняли відвідувачі магазину.

Варто зазначити, що працівників супермаркету не було за прилавком у той момент, коли кіт проліз в холодильник. Яким чином він там опинився – невідомо.



Як повідомляв УНН, у Міністерстві закордонних справ підтвердили, що в їхній будівлі в Києві оселився кіт Амбассадор, однак акаунт у соціальній мережі для нього не створювали.