В киевском магазине кот "захватил" холодильник и ел колбасу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В одном из киевских супермаркетов кот ел колбасу прямо в холодильнике. Видео появилось в соцсети Facebook, передает корреспондент УНН.
Кот решил полакомиться колбасой в одном из супермаркетов Виноградаря. Холодильник с прозрачной витриной, в котором хранится колбаса находится в торговом зале супермаркета. Видео сняли посетители магазина.
Стоит отметить, что работников супермаркета не было за прилавком в тот момент, когда кот пробрался в холодильник. Каким образом он там оказался - неизвестно.
Как сообщал УНН, в Министерстве иностранных дел подтвердили, что в их здания в Киеве поселился кот Амбассадор, однако аккаунт в социальной сети для него не создавали.