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В киевском магазине кот "захватил" холодильник и ел колбасу

В киевском магазине кот "захватил" холодильник и ел колбасу

Киев  •  УНН

 • 93402 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. В одном из киевских супермаркетов кот ел колбасу прямо в холодильнике. Видео появилось в соцсети Facebook, передает корреспондент УНН.

Кот решил полакомиться колбасой в одном из супермаркетов Виноградаря. Холодильник с прозрачной витриной, в котором хранится колбаса находится в торговом зале супермаркета. Видео сняли посетители магазина.

Стоит отметить, что работников супермаркета не было за прилавком в тот момент, когда кот пробрался в холодильник. Каким образом он там оказался - неизвестно.

Как сообщал УНН, в Министерстве иностранных дел подтвердили, что в их здания в Киеве поселился кот Амбассадор, однако аккаунт в социальной сети для него не создавали.

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