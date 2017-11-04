У Київській області у житловому будинку стався вибух, серед постраждалих - дитина

“3 листопада о 15:25 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про загорання приватного житлового будинку в с. Літочки на вулиці Зарічна”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, на місце виклику було направлено черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини та місцевих пожежників.

“По прибуттю рятувальниками встановлено, що в будинку вибухнув телевізор з послідуючим горінням, внаслідок чого постраждали чоловік з жінкою та їх трьохрічна дитина”, — повідомили у прес-службі.

Також зазначено, що постраждалих було госпіталізовано до Броварської районної лікарні.

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