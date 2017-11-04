В Киевской области в жилом доме произошел взрыв, среди пострадавших - ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В селе Литочки Киевской области в жилом доме взорвался телевизор. В результате инцидента пострадали мужчина и женщина и их трехлетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киевской области, передает УНН.
“3 ноября в 15:25 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение об возгорании частного жилого дома в с. Литочки на улице Заречная”, — говорится в сообщении.
Указано, на место вызова было направлено дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части и местных пожарных.
“По прибытию спасателями установлено, что в доме взорвался телевизор с последующим горением, в результате чего пострадали мужчина и женщина и их трехлетний ребенок”, — сообщили в пресс-службе.
Также отмечено, что пострадавшие были госпитализированы в Броварскую районную больницу.
Как сообщал УНН, в полиции рассказали подробности инцидента с пиротехникой в центре Киева.