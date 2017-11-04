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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 61265 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 129774 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107632 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110168 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108267 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101056 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 105780 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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11 марта, 06:59 • 102709 просмотра

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В Киевской области в жилом доме произошел взрыв, среди пострадавших - ребенок

В Киевской области в жилом доме произошел взрыв, среди пострадавших - ребенок

Киев  •  УНН

 • 14563 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В селе Литочки Киевской области в жилом доме взорвался телевизор. В результате инцидента пострадали мужчина и женщина и их трехлетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киевской области, передает УНН.

“3 ноября в 15:25 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение об возгорании частного жилого дома в с. Литочки на улице Заречная”, — говорится в сообщении.

Указано, на место вызова было направлено дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части и местных пожарных.

“По прибытию спасателями установлено, что в доме взорвался телевизор с последующим горением, в результате чего пострадали мужчина и женщина и их трехлетний ребенок”, — сообщили в пресс-службе.

Также отмечено, что пострадавшие были госпитализированы в Броварскую районную больницу.

Как сообщал УНН, в полиции рассказали подробности инцидента с пиротехникой в центре Киева.

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