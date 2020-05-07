У Київській та Житомирській областях продовжують гасити осередки пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Пожежники зранку четверга, 7 травня, продовжують гасити осередки лісових пожеж у Київській та Житомирській областях. Протягом середи на Житомирщині, зокрема, ліквідували пожежу поблизу одного з селищ. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення пресцентру Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Так, у Київській області станом на 7 год. 7 травня силами лісових господарств ДАЗВ продовжуються заходи по ліквідації окремих осередків тління торф’яників. “До гасіння залучено 49 чоловік та 28 одиниць техніки лісових господарств”, — повідомили у пресцентрі.
У свою чергу, у Житомирській області 6 травня вогнеборці ліквідували загорання лісової підстилки поблизу с. Норинськ Лугинського району.
“Станом на 7 год. 7 травня підрозділами ДСНС надається допомога по ліквідації окремих осередків тління торф’яників у Олевському районі. Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 69 чоловік та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС 43 чоловіка особового складу та 17 одиниць техніки”, — резюмували у пресцентрі ДСНС.
Нагадаємо, уряд виділив гроші для постраждалих через пожежі на Житомирщині.