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В Киевской и Житомирской областях продолжают тушить очаги пожаров

Киев • УНН

 • 9142 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Пожарные утром четверга, 7 мая, продолжают тушить очаги лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях. В течение среды в Житомирской области, в частности, ликвидировали пожар возле одного из поселков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В Киевской и Житомирской областях продолжают тушить очаги пожаров

Так, в Киевской области по состоянию на 7 ч. 7 мая силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников. “К тушению привлечены 49 человек и 28 единиц техники лесных хозяйств”, — сообщили в пресс-центре.

В свою очередь, в Житомирской области 6 мая пожарные ликвидировали возгорание лесной подстилки вблизи с. Норинск Лугинского района.

“По состоянию на 7 ч. 7 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь по ликвидации отдельных очагов тления торфяников в Олевском районе. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 69 человек и 21 единица техники, из них от ГСЧС 43 человека личного состава и 17 единиц техники”, — резюмировали в пресс-центре ГСЧС.

Напомним, правительство выделило деньги для пострадавших от пожара на Житомирщине.

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