У Київській області сталась пожежа в цеху по виробництву пелетів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. В Київській області в смт Макарів сталась пожежа в цеху по виробництву пелетів, передає УНН з посилання на ДСНС.
"11 листопада о 23:50 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в цеху по виробництву пілетів по вул. Василя Стуса в смт. Макарів", - повідомляє ДСНС.
Повідомляється, що по прибуттю до місця виклику пожежниками було встановлено, що горить одноповерхова будівля на площі 4000 м2.
О 2:47 пожежу локалізовано, о 5:26 ліквідовано.
Причина пожежі встановлюється.
На місці пожежі працювало 8 одиниць техніки та 33 особи особового складу.
Нагадаємо, у Харківській області сталась пожежа у готелі.