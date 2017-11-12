У Київській області сталась пожежа в цеху по виробництву пелетів

"11 листопада о 23:50 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в цеху по виробництву пілетів по вул. Василя Стуса в смт. Макарів", - повідомляє ДСНС.

Повідомляється, що по прибуттю до місця виклику пожежниками було встановлено, що горить одноповерхова будівля на площі 4000 м2.

О 2:47 пожежу локалізовано, о 5:26 ліквідовано.

Причина пожежі встановлюється.

На місці пожежі працювало 8 одиниць техніки та 33 особи особового складу.

Нагадаємо, у Харківській області сталась пожежа у готелі.