В Киевской области произошел пожар в цехе по производству пеллет

"11 ноября в 23:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в цехе по производству пилетов по ул. Василия Стуса в пгт. Макаров", - сообщает ГСЧС.

Сообщается, что по прибытию к месту вызова пожарными было установлено, что горит одноэтажное здание на площади 4000 м2.

В 2:47 пожар локализован, в 5:26 ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.

На месте пожара работало 8 единиц техники и 33 человека личного состава.

Напомним, в Харьковской области произошла пожар в гостинице.