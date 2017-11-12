В Киевской области произошел пожар в цехе по производству пеллет
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Киевской области в пгт Макаров произошел пожар в цехе по производству пеллетов, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
"11 ноября в 23:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в цехе по производству пилетов по ул. Василия Стуса в пгт. Макаров", - сообщает ГСЧС.
Сообщается, что по прибытию к месту вызова пожарными было установлено, что горит одноэтажное здание на площади 4000 м2.
В 2:47 пожар локализован, в 5:26 ликвидирован.
Причина пожара устанавливается.
На месте пожара работало 8 единиц техники и 33 человека личного состава.
Напомним, в Харьковской области произошла пожар в гостинице.