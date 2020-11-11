У Київській області понад 37 тисяч учнів навчаються дистанційно
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Через карантин школи на Київщині працюють за змішаною формою, понад 37 тис. учнів навчаються дистанційно. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
“Форма навчання у школах залежить від карантинного зонування міст та районів області, дитсадки ж продовжують працювати у штатному режимі”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що так, у 117 закладах загальної середньої освіти, які знаходяться у “червоній” карантинній зоні організоване дистанційне навчання. Йдеться про майже 37,5 тисячі учнів.
“У закладах освіти помаранчевої зони навчання проводиться очно, дистанційно чи за змішаною формою в залежності від епідемічної ситуації. Зокрема, у школах Білої Церкви та Узинської ОТГ очно навчаються учні початкових класів, а 5-11 класи — дистанційно. У закладах освіти Києво-Святошинського району та в Ірпені організоване змішане навчання”, — зазначається в повідомленні.
Також є випадки, коли заклади повністю працюють у дистанційному режимі, через захворювання на коронавірус. Це по дві школи в Білоцерківському, Васильківському, Переяслав-Хмельницькому районах, а також по одній школі в Бородянському та Яготинському районах.
Окрім того, дистанційно навчаються окремі класи у Бучі та Бородянці. А учні Бучанського НВК № 4 будуть перебувати на канікулах до 15 листопада.
“Загалом наразі лікуються від коронавірусу 257 учнів та 464 вчителі. Разом із тим, заклади дошкільної освіти Київщини продовжують працювати у штатному режимі. Йдеться і про ті садки, які знаходяться у „червоних“ зонах. Вони функціонують, згідно з рішенням державної комісії з питань ТЕБ і НС”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 11 листопада зафіксовано вже майже 490 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — знову понад 10 тисяч.