У Київській області COVID-19 підтверджено у 70 людей, серед них 4 дитини

ukru
16:58 • 70162 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 143021 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 241329 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 243385 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 242582 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 228481 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 198275 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185731 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146020 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150160 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.1 м/с
67 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 152752 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 158749 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 138220 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 262692 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 69848 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 241329 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 243385 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 242582 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 228481 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 198275 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 69848 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 22650 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 138220 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 152752 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112632 перегляди
Актуальне
У Київській області COVID-19 підтверджено у 70 людей, серед них 4 дитини

У Київській області COVID-19 підтверджено у 70 людей, серед них 4 дитини

Київ • УНН

 • 18925 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Київській області коронавірус підтверджено у 70 людей, серед них чотири дитини. Підозру на зараження мають 308 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

“За даними Центру громадського здоров’я, у Київській області станом на ранок 3 березня 2020 року офіційно підтверджено 70 випадків захворювання на коронавірус. В т.ч. 4 дітей ( 3 з смт Козин та 1 з с. Лісники)”, — йдеться у повідомленні.

Так, у Київській області COVID-19 підтверджено:

27 — в Обухівському р-ні, смт Козин, с. Романків, м. Українка, м. Обухів),
14 — у Києво-Святошинському р-ні, м . Вишневе, м. Боярка, с. Лісники, с. Гатне, с. Дмитрівка, с. Софіївська Борщагівка, с. Тарасівка.6 — у м. Бориспіль;
3 — у м. Біла Церква;
3 — у м. Бровари;
3 — у м . Буча;
2 — у Васильківському р-ні, с. Рославичі;
2 — м. Вишгород;
2 — м. Ірпінь;
1 — у Бориспільському р-ні, с. Гнідин;
1 — у смт Ворзель ;
1 — у м. Гостомель ;
1 —у Білоцерківському р-ні, с. Фурси;
1 — у Броварському р-ні, с. Зазим’є
1 — у Ставищенському р-ні, смт. Ставище
1 — у Макарівському р-ні, с. Мостище;
1 —у Миронівському р-ні (с. Маслівка).

“З них на стаціонарному лікуванні 24 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) 46. Одужало — 3. Померло — 4, 2 чоловіки 49 та 47 років та 2 жінки 69 та 75 років. Підозру на зараження мають 308 осіб. Найбільше у Києво-Святошинському (61) та в Обухівському (49) районах”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією ОДА, підозри є у районах: Баришівський; Білоцерківський; Бориспільський; Бородянський; Броварський; Васильківський; Вишгородський; Макарівський; Миронівський; Переяслав-Хмельницький; Рокитнянський; Ставищенський; Фастівський. Населені пункти: м. Березань; м. Біла Церква; м. Бориспіль; смт. Бородянка; м. Бровари; м. Буча; м. Васильків; м. Вишгород; смт Ворзель; м. Гостомель; м. Ірпінь; смт Іванків; с. Коцюбинське; смт Макарів; м. Переяслав; м. Фастів; м. Яготин.

“Встановлено медичне спостереження за 820 контактними особами”, — додали в ОДА.

Нагадаємо, в Україні на ранок 3 квітня зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 23 — летальні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.28
Bitcoin
$84,532.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.79
Ethereum
$1,979.48