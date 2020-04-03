У Київській області COVID-19 підтверджено у 70 людей, серед них 4 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Київській області коронавірус підтверджено у 70 людей, серед них чотири дитини. Підозру на зараження мають 308 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
“За даними Центру громадського здоров’я, у Київській області станом на ранок 3 березня 2020 року офіційно підтверджено 70 випадків захворювання на коронавірус. В т.ч. 4 дітей ( 3 з смт Козин та 1 з с. Лісники)”, — йдеться у повідомленні.
Так, у Київській області COVID-19 підтверджено:
27 — в Обухівському р-ні, смт Козин, с. Романків, м. Українка, м. Обухів),
14 — у Києво-Святошинському р-ні, м . Вишневе, м. Боярка, с. Лісники, с. Гатне, с. Дмитрівка, с. Софіївська Борщагівка, с. Тарасівка.6 — у м. Бориспіль;
3 — у м. Біла Церква;
3 — у м. Бровари;
3 — у м . Буча;
2 — у Васильківському р-ні, с. Рославичі;
2 — м. Вишгород;
2 — м. Ірпінь;
1 — у Бориспільському р-ні, с. Гнідин;
1 — у смт Ворзель ;
1 — у м. Гостомель ;
1 —у Білоцерківському р-ні, с. Фурси;
1 — у Броварському р-ні, с. Зазим’є
1 — у Ставищенському р-ні, смт. Ставище
1 — у Макарівському р-ні, с. Мостище;
1 —у Миронівському р-ні (с. Маслівка).
“З них на стаціонарному лікуванні 24 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) 46. Одужало — 3. Померло — 4, 2 чоловіки 49 та 47 років та 2 жінки 69 та 75 років. Підозру на зараження мають 308 осіб. Найбільше у Києво-Святошинському (61) та в Обухівському (49) районах”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією ОДА, підозри є у районах: Баришівський; Білоцерківський; Бориспільський; Бородянський; Броварський; Васильківський; Вишгородський; Макарівський; Миронівський; Переяслав-Хмельницький; Рокитнянський; Ставищенський; Фастівський. Населені пункти: м. Березань; м. Біла Церква; м. Бориспіль; смт. Бородянка; м. Бровари; м. Буча; м. Васильків; м. Вишгород; смт Ворзель; м. Гостомель; м. Ірпінь; смт Іванків; с. Коцюбинське; смт Макарів; м. Переяслав; м. Фастів; м. Яготин.
“Встановлено медичне спостереження за 820 контактними особами”, — додали в ОДА.
Нагадаємо, в Україні на ранок 3 квітня зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 23 — летальні.