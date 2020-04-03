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В Киевской области COVID-19 подтвержден у 70 человек, среди них 4 ребенка

В Киевской области COVID-19 подтвержден у 70 человек, среди них 4 ребенка

Киев  •  УНН

 • 18924 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Киевской области коронавирус подтвержден у 70 человек, среди них четыре ребенка. Подозрение на заражение имеют 308 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

“По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 3 марта 2020 года официально подтверждено 70 случаев заболевания коронавирус. В т.ч. 4 детей (3 из пгт. Козин и 1 из с. Лесники)”, — говорится в сообщении.

Так, в Киевской области COVID-19 подтверждено:

27 — в Обуховском р-не, пгт Козин, с. Романков, г. Украинка, г. Обухов),
14 — в Киево-Святошинском р-не, г. Вишневое, г. Боярка, с. Лесники, с. Гатное, с. Дмитровка, с. Софиевская Борщаговка, с. Тарасовка. 6 — в г. Борисполь;
3 — в г. Белая Церковь,
3 — в г. Бровары;
3 — в г. Буча;
2 — в Васильковском р-не, с. Рославичи;
2 — г. Вышгород;
2 — г. Ирпень;
1 — в Бориспольском р-не, с. Гнедин;
1 — в пгт Ворзель;
1 — г. Гостомель;
1 — в Белоцерковском р-не, с. Фурсы;
1 — в Броварском р-не, с. Зазимье
1 — в Ставищенском р-не, с. Ставище
1 — в Макаровском р-не, с. Мостыще;
1 — в Мироновском р-не (с. Масловка).

“Из них на стационарном лечении 24 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 46. Выздоровели — 3. Умерло — 4, 2 мужчины 49 и 47 лет и 2 женщины 69 и 75 лет. Подозрение на заражение имеют 308 человек. Больше всего в Киево-Святошинском (61) и в Обуховском (49) районах”, — говорится в сообщении.

По информации ОГА, подозрения у районах: Барышевский; Белоцерковский; Бориспольский; Бородянский; Броварской; Васильковский; Вышгородский; Макаровский; Мироновский; Переяслав-Хмельницкий; Рокитнянский; Ставищенский; Фастовский. Населенные пункты: г. Березань; г. Белая Церковь, г. Борисполь; пгт. Бородянка; г. Бровары; г. Буча.; г. Васильков; м. Вышгород; пгт Ворзель; г. Гостомель; г. Ирпень; пгт. Иванков; с. Коцюбинское; пгт. Макаров; г. Переяслав; г. Фастов; г. Яготин.

“Установлено медицинское наблюдение за 820 контактными лицами”, — добавили в ОГА.

Напомним, в Украине на утро 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 — летальные.

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