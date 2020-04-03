В Киевской области COVID-19 подтвержден у 70 человек, среди них 4 ребенка

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Киевской области коронавирус подтвержден у 70 человек, среди них четыре ребенка. Подозрение на заражение имеют 308 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.