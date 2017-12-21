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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Київраді на депутатів обвалилася стеля

Київ • УНН

 • 14254 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Київській міський раді під час засідання на депутатів рухнула частина стелі. Після обвалу однієї з плит, звідти потекла вода. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Київради. 

У Київраді на депутатів обвалилася стеля

Інцидент, як зауважили у прес-службі, стався через технічні проблеми з покрівлею будівлі.

"З покрівлею над нашим будинком є технічні проблеми, ми про них знаємо і вже заклали кошти в бюджеті на наступний рік для того, щоб відремонтувати. У тому, що сталося, крім фізики більш нічого немає – через погодні умови на стелі було багато снігу і під вагою обвалилася плитка. Зараз депутати засідають в сесійній залі", - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, Київрада оплатить 80,4 млн грн боргів ОСББ і ЖБК за опалення та гарячу воду.

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