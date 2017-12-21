В Киевсовете на депутатов обрушился потолок

Инцидент, как отметили в пресс-службе, произошел из-за технических проблем с кровлей здания.

"С кровлей над нашим домом есть технические проблемы, мы о них знаем и уже заложили средства в бюджете на следующий год для того, чтобы отремонтировать. В том, что произошло кроме физики более ничего нет - из-за погодных условий на потолке было много снега и под тяжестью рухнула плитка. Сейчас депутаты заседают в сессионном зале", - отметили в пресс-службе.

Напомним, Киевсовет оплатит 80,4 млн грн долгов ОСМД и ЖСК за отопление и горячую воду.