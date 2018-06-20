У Києві зріс попит на двокімнатні квартири

На думку експертів, це зумовлено двома причинами – не дуже великою різницею в ціні на одно- та двокімнатні квартири і активним впровадженням забудовниками різних програм лояльності, які стимулюють українців купувати квартири більшого метражу. Найчастіше це розстрочка на обрану квартиру.

За словами Тетяни Маркової, найбільшим попитом, як і раніше, користуються однокімнатні квартири, але помітно збільшився попит на двокімнатні, які в структурі продажів становлять 35-40%, решта відсотків розподіляються між трикімнатними і багатокімнатними квартирами.

"Так, можна відзначити тенденцію, що в останній місяць збільшився попит на двокімнатні квартири. Особливо це було помітно по наших двох нових об’єктах, які тільки-тільки надійшли в продаж – ЖК на Освіти і ЖК у провулку Коломийському. Так само дуже активно купували двокімнатні квартири у другому будинку ЖК на Каховській, 60.

Пов’язано це скоріше за все з тим, що є певний відкладений попит у сімейних пар саме на "двушки", коли з однокімнатної сім’я просто "виросла", з’явилася дитина і потрібно більше місця для проживання. Ще помітно, що попит на "двушки" збільшився саме в тих ЖК, які будуються в обжитих або спальних районах. Це говорить про те, що така покупка цілеспрямована, тобто, квартира купується для того, щоб поліпшити свої умови проживання, а не для здачі в оренду. Часто покупці кажуть про те, що продали "одиничку" і купують двокімнатну квартиру", – розповіла директор.

Що стосується розстрочки, то, за словами Тетяни Маркової, це один із найбільш затребуваних на сьогодні способів покупки квартири.

"Найчастіше купують квартиру зі стовідсотковою оплатою, оскільки при цьому забудовник дає досить істотну знижку, до 25%. Таких продажів більшість. Але буває, що не вистачає всієї суми, а брати кредит в банку людина не хоче, в такому випадку ми даємо можливість виплатити вартість обраної квартири в розстрочку. У нас є пропозиції, наприклад на квартири в ЖК "Медовий", коли можна внести 30% початкового внеску, а залишок виплатити до введення будинку в експлуатацію. Але при цьому, акцентуємо увагу покупця, що вартість квадратного метра залишку не фіксується. Якщо в процесі будівництва вартість "квадрата" збільшиться, то, відповідно, це відіб’ється і на загальній сумі розстрочки. Але, як правило, людей це не лякає", – підкреслила керівник Департаменту.