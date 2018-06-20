У Києві зріс попит на двокімнатні квартири

ukru
08:24 • 13680 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 71947 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 137849 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 117680 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 157153 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 117933 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 126454 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 165327 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190650 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 306364 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.6 м/с
61 %
752 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 43780 перегляди
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

03:44 • 26066 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 45077 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 50743 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 50267 перегляди
Публікації
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 13565 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 50267 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 45077 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 157128 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 177346 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 43435 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 58743 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 62563 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 60284 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 74395 перегляди
Актуальне
У Києві зріс попит на двокімнатні квартири

У Києві зріс попит на двокімнатні квартири

Київ • УНН

 • 9993 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. У Києві найбільшим попитом користуються однокімнатні квартири, але помітно збільшився попит на двокімнатні, які в структурі продажів становлять 35-40%. Про це повідомила директор Департаменту з продажу та маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова, повідомили УНН у прес-службі компанії.

На думку експертів, це зумовлено двома причинами – не дуже великою різницею в ціні на одно- та двокімнатні квартири і активним впровадженням забудовниками різних програм лояльності, які стимулюють українців купувати квартири більшого метражу. Найчастіше це розстрочка на обрану квартиру.

За словами Тетяни Маркової, найбільшим попитом, як і раніше, користуються однокімнатні квартири, але помітно збільшився попит на двокімнатні, які в структурі продажів становлять 35-40%, решта відсотків розподіляються між трикімнатними і багатокімнатними квартирами.

"Так, можна відзначити тенденцію, що в останній місяць збільшився попит на двокімнатні квартири. Особливо це було помітно по наших двох нових об’єктах, які тільки-тільки надійшли в продаж – ЖК на Освіти і ЖК у провулку Коломийському. Так само дуже активно купували двокімнатні квартири у другому будинку ЖК на Каховській, 60.

Пов’язано це скоріше за все з тим, що є певний відкладений попит у сімейних пар саме на "двушки", коли з однокімнатної сім’я просто "виросла", з’явилася дитина і потрібно більше місця для проживання. Ще помітно, що попит на "двушки" збільшився саме в тих ЖК, які будуються в обжитих або спальних районах. Це говорить про те, що така покупка цілеспрямована, тобто, квартира купується для того, щоб поліпшити свої умови проживання, а не для здачі в оренду. Часто покупці кажуть про те, що продали "одиничку" і купують двокімнатну квартиру", – розповіла директор.

Що стосується розстрочки, то, за словами Тетяни Маркової, це один із найбільш затребуваних на сьогодні способів покупки квартири.

"Найчастіше купують квартиру зі стовідсотковою оплатою, оскільки при цьому забудовник дає досить істотну знижку, до 25%. Таких продажів більшість. Але буває, що не вистачає всієї суми, а брати кредит в банку людина не хоче, в такому випадку ми даємо можливість виплатити вартість обраної квартири в розстрочку. У нас є пропозиції, наприклад на квартири в ЖК "Медовий", коли можна внести 30% початкового внеску, а залишок виплатити до введення будинку в експлуатацію. Але при цьому, акцентуємо увагу покупця, що вартість квадратного метра залишку не фіксується. Якщо в процесі будівництва вартість "квадрата" збільшиться, то, відповідно, це відіб’ється і на загальній сумі розстрочки. Але, як правило, людей це не лякає", – підкреслила керівник Департаменту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.51
Bitcoin
$88,193.30
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.88
Золото
$3,063.09
Ethereum
$2,070.29