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В Киеве вырос спрос на двухкомнатные квартиры

В Киеве вырос спрос на двухкомнатные квартиры

Киев  •  УНН

 • 9990 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Киеве наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры, но заметно увеличился спрос на двухкомнатные, которые в структуре продаж составляют 35-40%. Об этом сообщила директор Департамента по продажам и маркетингу ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова, сообщили УНН в пресс-службе компании.

По мнению экспертов, это обусловлено двумя причинами - не слишком большой разницей в цене на одно- и двухкомнатные квартиры и активным внедрением застройщиками различных программ лояльности, которые стимулируют украинцев покупать квартиры большего метража. Чаще всего это рассрочка на выбранную квартиру.

По словам Татьяны Марковой, наибольшим спросом по-прежнему пользуются однокомнатные квартиры, но заметно увеличился спрос на двухкомнатные, которые в структуре продаж составляют 35-40%, остальные проценты распределяются между трехкомнатными и многокомнатными квартиры.

"Да, можно отметить тенденцию, что в последний месяц увеличился спрос на двухкомнатные квартиры. Особенно это было заметно по нашим двум новым объектам, которые только-только поступили в продажу – ЖК на Просвещения и ЖК в переулке Коломиевском. Так же очень активно покупали двухкомнатные квартиры во втором доме ЖК на Каховской, 60.

Связано это скорей всего с тем, что есть определенный отложенный спрос у семейных пар именно на "двушки", когда из однокомнатной семья попросту "выросла", появился ребенок и требуется больше места для проживания. Еще заметно, что спрос на "двушки" увеличился именно в тех ЖК, которые строятся в обжитых или спальных районах. Это говорит о том, что такая покупка целенаправленна, т.е, квартира покупается для того, чтобы улучшить свои условия проживания, а не для сдачи в наем. Часто покупатели говорят о том, что продали "однушки" и покупают двухкомнатную квартиру", - рассказала директор.

Что касается рассрочки, то, по словам Татьяны Марковой, это один из самых востребованных на сегодня способов покупки квартиры.

"Чаще всего покупают квартиру со стопроцентной оплатой, так как при этом застройщик дает довольно существенную скидку, до 25%. Таких продаж большинство. Но бывает, что не хватает всей суммы, а брать кредит в банке человек не хочет, в таком случае мы даем возможность выплатить стоимость выбранной квартиры в рассрочку. У нас есть предложения, например на квартиры в ЖК "Медовый", когда можно внести 30% первоначального взноса, а остаток выплатить до введения дома в эксплуатацию. Но при этом, акцентируем внимание покупателя, что стоимость квадратного метра остатка не фиксируется. Если в процессе строительства стоимость "квадрата" увеличится, то, соответственно, это отразится и на общей сумме рассрочки. Но, как правило, людей это не пугает", - подчеркнула руководитель Департамента.

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