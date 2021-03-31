У Києві зранку вулиці “червоні” через затори

Деталі

Затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Любомира Гузара, Голосіївському, Перемоги, на вулицях Жилянській, Вадима Гетьмана, Богатирській, Олени Теліги.

Окрім того, було ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Борщагівській.

На лівому березі рух було ускладнено на Броварському проспекті, проспектах Визволителів, Соборності, Романа Шухевича, Миколи Бажана та на Дарницькому шосе.

Рух на мостах — Дарницькому, Північному, Патона та Південному — ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Метро спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега.

Доповнення

Початок квітня принесе в Україну чергову порцію дощів, а місцями можливі й грози. Очікується потепління до 20 градусів вище нуля.