В Киеве утром улицы "красные" из-за пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. По состоянию на 8:05 среды, 31 марта, в Киеве заметное значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Любомир Гузар, Голосеевском, Победы, на улицах Жилянской, Вадима Гетьмана, Богатырской, Елены Телиги.
Кроме того, было затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Борщаговской.
На левом берегу движение было затруднено на Броварском проспекте, проспектах Освободителей, Соборности, Романа Шухевича, Николая Бажана и на Дарницком шоссе.
Движение на мостах - Дарницком, Северном, Патона и Южном - затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега.
Дополнение
Начало апреля принесет в Украину очередную порцию дождей, а местами возможны и грозы. Ожидается потепление до 20 градусов выше нуля.