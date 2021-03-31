В Киеве утром улицы "красные" из-за пробок

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 46213 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 64530 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108207 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143899 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195169 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193233 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279303 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 327103 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157848 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143145 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве утром улицы "красные" из-за пробок

В Киеве утром улицы "красные" из-за пробок

Киев  •  УНН

 • 14117 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. По состоянию на 8:05 среды, 31 марта, в Киеве заметное значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Любомир Гузар, Голосеевском, Победы, на улицах Жилянской, Вадима Гетьмана, Богатырской, Елены Телиги.

Кроме того, было затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Борщаговской.

На левом берегу движение было затруднено на Броварском проспекте, проспектах Освободителей, Соборности, Романа Шухевича, Николая Бажана и на Дарницком шоссе.

Движение на мостах - Дарницком, Северном, Патона и Южном - затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега.

Дополнение

Начало апреля принесет в Украину очередную порцию дождей, а местами возможны и грозы. Ожидается потепление до 20 градусов выше нуля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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