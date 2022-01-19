В Києві знову скасують рейси міської електрички: коли і які
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Завтра, 20 січня, у Києві з технічних причин скасують деякі рейси міської електрички. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київпастрансу.
Деталі
Список скасованих маршрутів:
20 січня (ранок):
№7307 (06:03) від ст. Дарниця
№7308 (06:54) від ст. Київ-Волинський
№7315 (07:51) від ст. Дарниця
№7316 (8:12) від ст. Київ-Волинський
20 січня (вечір):
№7416 (16:18) від ст. Борщагівська
№7423 (17:11) від ст. Дарниця
№7424 (17:55) від ст. Борщагівська
№7431 (19:01) від ст. Дарниця
Нагадаємо
Нещодавно у Києві рейси міської електрички скасували на три дні.