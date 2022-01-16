У Києві на три дні скасують низку рейсів міської електрички
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У Києві 17, 18 і 19 січня з технічних причин скасують деякі рейси міської електрички. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київпастрансу.
Деталі
Список скасованих маршрутів:
17 січня (ранок):
№ 7307 від ст. Дарниця;
№ 7308 від ст. Київ-Волинський;
№ 7315 від ст. Дарниця;
№ 7316 від ст. Київ-Волинський.
17 січня (вечір):
№ 7416 від ст. Борщагівська;
№ 7423 від ст. Дарниця;
№ 7424 від ст. Борщагівська;
№ 7431 від ст. Дарниця.
18 січня (ранок):
№ 7307 від ст. Дарниця;
№ 7308 від ст. Київ-Волинський;
№ 7315 від ст. Дарниця;
№ 7316 від ст. Київ-Волинський.
18 січня (вечір):
№ 7416 від ст. Борщагівська;
№ 7423 від ст. Дарниця;
№ 7424 від ст. Борщагівська;
№ 7431 від ст. Дарниця.
19.01.22 (ранок):
№ 7307 від ст. Дарниця;
№ 7308 від ст. Київ-Волинський;
№ 7315 від ст. Дарниця;
№ 7316 від ст. Київ-Волинський.
19 січня (вечір):
№ 7416 від ст. Борщагівська;
№ 7423 від ст. Дарниця;
№ 7424 від ст. Борщагівська;
№ 7431 від ст. Дарниця.