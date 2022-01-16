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У Києві на три дні скасують низку рейсів міської електрички

У Києві на три дні скасують низку рейсів міської електрички

Київ • УНН

 • 21245 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. У Києві 17, 18 і 19 січня з технічних причин скасують деякі рейси міської електрички. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київпастрансу.

Деталі

Список скасованих маршрутів:

17 січня (ранок):

№ 7307 від ст. Дарниця;
№ 7308 від ст. Київ-Волинський;
№ 7315 від ст. Дарниця;
№ 7316 від ст. Київ-Волинський.

17 січня (вечір):

№ 7416 від ст. Борщагівська;
№ 7423 від ст. Дарниця;
№ 7424 від ст. Борщагівська;
№ 7431 від ст. Дарниця.

18 січня (ранок):

№ 7307 від ст. Дарниця;
№ 7308 від ст. Київ-Волинський;
№ 7315 від ст. Дарниця;
№ 7316 від ст. Київ-Волинський.

18 січня (вечір):

№ 7416 від ст. Борщагівська;
№ 7423 від ст. Дарниця;
№ 7424 від ст. Борщагівська;
№ 7431 від ст. Дарниця.

19.01.22 (ранок):

№ 7307 від ст. Дарниця;
№ 7308 від ст. Київ-Волинський;
№ 7315 від ст. Дарниця;
№ 7316 від ст. Київ-Волинський.

19 січня (вечір):

№ 7416 від ст. Борщагівська;
№ 7423 від ст. Дарниця;
№ 7424 від ст. Борщагівська;
№ 7431 від ст. Дарниця.

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