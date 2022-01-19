В Киеве снова отменят рейсы городской электрички: когда и какие
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Завтра, 20 января, в Киеве по техническим причинам отменят некоторые рейсы городской электрички. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевпастранса.
Детали
Список отмененных маршрутов:
20 января (утро):
№7307 (06:03) от ст. Дарница
№7308 (06:54) от ст. Киев-Волынский
№7315 (07:51) от ст. Дарница
№7316 (8:12) от ст. Киев-Волынский
20 января (вечер):
№7416 (16:18) от ст. Борщаговская
№7423 (17:11) от ст. Дарница
№7424 (17:55) от ст. Борщаговская
№7431 (19:01) от ст. Дарница
Напомним
Недавно в Киеве рейсы городской электрички отменили на три дня.