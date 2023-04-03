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У Києві знижується захворюваність на грип на ГРВІ: серед школярів впала на 20%

У Києві знижується захворюваність на грип на ГРВІ: серед школярів впала на 20%

Київ • УНН

 • 1170728 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Києві за тиждень зареєстровано 12 981 новий випадок захворювання на грип та ГРВІ, що менше, ніж тижнем раніше. При цьому більше захворюваність зменшилася серед дітей. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.

Деталі

"У столиці за 13-й тиждень 2023 року зареєстровано 12 981 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 44,9%. Наразі показник захворюваності становить 439,7", - ідеться у повідомленні з посиланням на ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

Загалом у Києві спостерігається зниження захворюваності на 6,7% порівняно з попереднім тижнем. Зниження відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Зокрема, дітей захворіло – 5755 (зниження на 11,4%), дорослих – 7226 (зниження на 2,5%).

У структурі захворюваності діти становлять 44,3% від загальної кількості, а на попередньому тижні – 46,7%. Захворюваність серед школярів знизилась на 20%. Зокрема, серед школярів зареєстровано 2651 випадок.

Порівняно з попереднім тижнем знизилась загальна кількість госпіталізованих осіб. До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 311 осіб, 126 із них – діти.

Додамо

Весняні канікули для столичних школярів тривали з 27 березня і до 3 квітня.

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