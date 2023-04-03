В Киеве снижается заболеваемость гриппом на ОРВИ: среди школьников упала на 20%

Детали

"В столице за 13-ю неделю 2023 года зарегистрировано 12 981 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 44,9%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 439,7", - говорится в сообщении со ссылкой на ГУ «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава».

В целом в Киеве наблюдается снижение заболеваемости на 6,7% по сравнению с предыдущей неделей. Снижение произошло за счет взрослого и детского населения. В частности, детей заболело – 5755 (снижение на 11,4%), взрослых – 7226 (снижение на 2,5%).

В структуре заболеваемости дети составляют 44,3% от общего количества, а на предыдущей неделе – 46,7%. Заболеваемость среди школьников снизилась на 20%. В частности, среди школьников зарегистрирован 2651 случай.

По сравнению с предыдущей неделей снизилось общее количество госпитализированных лиц. В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 311 человек, 126 из них – дети.

Добавим

Весенние каникулы для столичных школьников продолжались с 27 марта и до 3 апреля.