У Києві змінять нічний рух 2 трамваїв 20-22 лютого

КИЇВ. 19 лютого. УНН. У зв’язку із ремонтом трамвайної колії 20-22 лютого із 00:00 до 05:00 на вул. Курнатовського вносяться зміни в рух трамвайних маршрутів № 28 і 33. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську раду.