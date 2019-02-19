У Києві змінять нічний рух 2 трамваїв 20-22 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У зв’язку із ремонтом трамвайної колії 20-22 лютого із 00:00 до 05:00 на вул. Курнатовського вносяться зміни в рух трамвайних маршрутів № 28 і 33. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську раду.
На вказаний період рух трамваїв буде організовано:
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- маршрут № 28 – "Станція метро "Лісова" – бульвар Перова";
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- маршрут № 33 – "ДВРЗ – бульвар Перова".
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Останні відправлення трамваїв маршруту № 28:
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- зі ст. м "Лісова" у напрямку вул. Милославської – о 23:30;
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- з вул. Милославської – о 0:20.
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Останні відправлення трамваїв маршруту № 33:
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- з ДВРЗ у напрямку вул. С. Лифаря – о 23:20;
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- з вул. С. Лифаря – о 0:15.
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Нагадаємо, у столиці, на базі депо імені Шевченка, облаштували сервісний центр з обслуговування трамваїв PESA.