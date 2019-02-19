В Киеве изменят ночное движение 2 трамваев 20-22 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В связи с ремонтом трамвайных путей 20-22 февраля с 00:00 до 05:00 на ул. Курнатовского вносятся изменения в движение трамвайных маршрутов № 28 и 33. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевский городской совет.
На указанный период движение трамваев будет организовано:
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- маршрут № 28 - "Станция метро "Лесная" - бульвар Перова";
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- маршрут № 33 - "ДВРЗ - бульвар Перова".
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Последние отправления трамваев маршрута № 28:
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- ст. м "Лесная" в направлении ул. Милославской - в 23:30;
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- с ул. Милославской - в 0:20.
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Последние отправления трамваев маршрута № 33:
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- с ДВРЗ в направлении ул. С. Лифаря - в 23:20;
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- с ул. С. Лифаря - в 0:15.
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Напомним, в столице, на базе депо имени Шевченко, обустроили сервисный центр по обслуживанию трамваев PESA.