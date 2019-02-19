В Киеве изменят ночное движение 2 трамваев 20-22 февраля

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В связи с ремонтом трамвайных путей 20-22 февраля с 00:00 до 05:00 на ул. Курнатовского вносятся изменения в движение трамвайных маршрутов № 28 и 33. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевский городской совет.