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У Києві затримали учасників злочинної групи, яких підозрюють у вимаганні 20 тис. доларів у бізнесмена

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. У Києві затримали учасників злочинного угруповання, яких підозрюють у вимаганні у столичного бізнесмена 20 тис. доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

У Києві затримали учасників злочинної групи, яких підозрюють у вимаганні 20 тис. доларів у бізнесмена

“За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 Департаментом стратегічних розслідувань НП України спільно з Дніпровським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві викрито та затримано учасників злочинного угруповання, які вимагали у столичного бізнесмена грошові кошти у сумі 20 тис. доларів США”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що так, у ході проведення спецоперації правоохоронці затримали 6 членів цієї групи під час вимагання неіснуючого боргу у місцевого підприємця. У разі відмови віддати вказані кошти зловмисники погрожували чоловіку вбивством, а для більшої переконливості залякували членів його родини.

“Під час проведених обшуків у фігурантів вилучено велику кількість зброї та боєприпасів, комплекти автомобільних номерних знаків та інші речові докази”, — зазначається в повідомленні.

Також наразі всім затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб із погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень).

“До суду скеровано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, екс-поліцейського та його родича судитимуть за підозрою у вимаганні 4 тис. дол. від студентів.

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