В Киеве задержали участников преступной группы, подозреваемых в вымогательстве 20 тыс. долларов у бизнесмена
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Киеве задержали участников преступной группировки, подозреваемых в вымогательстве у столичного бизнесмена 20 тыс. долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
“Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 4 Департаментом стратегических расследований НП Украины совместно с Днепровским управлением полиции ГУ НП в г. Киеве разоблачены и задержаны участники преступной группировки, которые требовали у столичного бизнесмена денежные средства в сумме 20 тыс. долларов США”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что так, в ходе проведения спецоперации правоохранители задержали 6 членов этой группы во время вымогательства несуществующего долга у местного предпринимателя. В случае отказа отдать указанные средства злоумышленники угрожали мужчине убийством, а для большей убедительности запугивали членов его семьи.
“В ходе проведенных обысков у фигурантов изъято большое количество оружия и боеприпасов, комплекты автомобильных номерных знаков и другие вещественные доказательства”, — отмечается в сообщении.
Также сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений).
“В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей”, — говорится в сообщении.
Напомним, экс-полицейского и его родственника будут судить по подозрению в вымогательстве 4 тыс. долл. от студентов.