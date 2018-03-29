У Києві затримали п'ять наркоділків з "товаром"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Правоохоронці викрили групу наркоторговців, які на території столиці налагодили збут наркотичного засобу опію ацетильованого. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.
Так, за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій затримано 5 осіб, причетних до вчинення цього злочину, а саме організатора, координатора та ще трьох осіб, які займались безпосереднім збутом наркотичних засобів через так звані “закладки”.
Під час затримання у одного із зловмисників було вилучено 37 порцій наркотичного засобу, котрі він планував розкласти, у іншого — 107 розфасованих в фольгу речовин, що містили в собі метадон.
У ході подальших слідчих дій, а саме під час обушків за місцем проживання фігурантів провадження, правоохоронці виявили та вилучили засоби зв’язку, банківські картки, оформлені на інших осіб, значний обсяг наркотичних засобів, в тому числі в концентрованому вигляді (опій екстракційний), метадон та канабіс.
На даний час всім затриманим повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України та обрано запобіжні заходи.
Нагадаємо, співробітники СБУ викрили у Рівненському районі лікаря обласної лікарні на постачанні наркотичних та психотропних речовин ув’язненим виправної колонії.