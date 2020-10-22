У Києві засудили чоловіка, який грабував людей за допомогою психотропної речовини

ukru
18:42 • 10134 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 28280 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

14:10 • 61484 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 105163 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 112572 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 114050 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 146446 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124505 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124296 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123669 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 77285 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 89094 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 103579 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 102343 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 79247 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 59698 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 79247 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 66233 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 146444 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 113829 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 43931 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 53004 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 106319 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 124752 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 124233 перегляди
Актуальне
У Києві засудили чоловіка, який грабував людей за допомогою психотропної речовини

У Києві засудили чоловіка, який грабував людей за допомогою психотропної речовини

Київ • УНН

 • 18826 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Києві чоловік підсипав людям психотропні речовини і викрадав їх майно. Його засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

"За підтримання публічного обвинувачення Київською місцевою прокуратурою № 10 вироком Шевченківського районного суду міста Києва засуджено зловмисника, який вчиняв розбійні напади на громадян з використанням психотропної речовини (ч.ч. 2, 4 ст. 187 ККУ)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що протягом жовтня 2019 року обвинувачений здійснив два розбійних напади із використанням психотропної речовини. Так, поруч із станцією метро Хрещатик, обвинувачений познайомився із чоловіком та пригостив його кавою, в яку підсипав психотропну речовину. В результаті потерпілий втратив свідомість та отримав тяжке тілесне ушкодження у вигляді гострого отруєння речовиною психотропної дії. За аналогічних обставин обвинувачений здійснив ще один розбійний напад.

"Користуючись безпорадним станом потерпілих, зловмисник відбирав у жертв гаманці, мобільні телефони, золоті прикраси та інші цінні речі, якими у подальшому розпоряджався на власний розсуд", - йдеться у повідомленні.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій правоохоронцям вдалося встановити та затримати зловмисника.

"Вироком Шевченківського районного суду столиці обвинуваченого визнано винним у вчиненні вказаних злочинів та призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві затримали 30-річного громадянина Азербайджану та 27-річну громадянку України, які підозрюються у вчиненні розбійних нападів із застосуванням психотропних речовин.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КиївКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92