У Києві засудили чоловіка, який грабував людей за допомогою психотропної речовини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Києві чоловік підсипав людям психотропні речовини і викрадав їх майно. Його засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
"За підтримання публічного обвинувачення Київською місцевою прокуратурою № 10 вироком Шевченківського районного суду міста Києва засуджено зловмисника, який вчиняв розбійні напади на громадян з використанням психотропної речовини (ч.ч. 2, 4 ст. 187 ККУ)", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що протягом жовтня 2019 року обвинувачений здійснив два розбійних напади із використанням психотропної речовини. Так, поруч із станцією метро Хрещатик, обвинувачений познайомився із чоловіком та пригостив його кавою, в яку підсипав психотропну речовину. В результаті потерпілий втратив свідомість та отримав тяжке тілесне ушкодження у вигляді гострого отруєння речовиною психотропної дії. За аналогічних обставин обвинувачений здійснив ще один розбійний напад.
"Користуючись безпорадним станом потерпілих, зловмисник відбирав у жертв гаманці, мобільні телефони, золоті прикраси та інші цінні речі, якими у подальшому розпоряджався на власний розсуд", - йдеться у повідомленні.
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій правоохоронцям вдалося встановити та затримати зловмисника.
"Вироком Шевченківського районного суду столиці обвинуваченого визнано винним у вчиненні вказаних злочинів та призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві затримали 30-річного громадянина Азербайджану та 27-річну громадянку України, які підозрюються у вчиненні розбійних нападів із застосуванням психотропних речовин.