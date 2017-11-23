У Києві "замінували" станцію метро "Васильківська"

"Станцію "Васильківська" зачинено на вхід та вихід. Анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні

Повідомимо, що станцію київського метрополітену "Васильківська" закрили на вхід та вихід.

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