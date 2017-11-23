У Києві "замінували" станцію метро "Васильківська"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Києві закрили станцію метро "Васильківська" на вхід та вихід, передає УНН з посиланням на повідомлення київського метрополітену у Facebook.
"Станцію "Васильківська" зачинено на вхід та вихід. Анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні
Повідомимо, що станцію київського метрополітену "Васильківська" закрили на вхід та вихід.
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