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У Києві закривають заклади торгівлі, ресторани та кафе - переводять на доставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Міська влада Києва вирішила обмежити роботу закладів торгівлі, громадського харчування та внести зміни в роботу органів виконавчої влади у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції, повідомляє УНН з посиланням на рішення ухвалене в КМДА.

“Для мінімізації негативних наслідків від нової біозагрози в місті Києві необхідно бути готовими до протидії за найнесприятливішим сценарієм. Суворі та своєчасні епідеміологічні заходи мають вирішальне значення для стримування швидкого поширення нового збудника COVID-19 на території столиці”, — йдеться у тексті рішення.

Отже на засідання комісії вирішено:

1. Максимально обмежити:

пересування населення між містом Києвом та іншими населеними пунктами України, а також пересування в громадських місцях без крайньої потреби;

проведення культурних, політичних спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян, виключити планування таких заходів, у тому числі пов’язаних з виїздом громадян за кордон, до стабілізації ситуації;

роботу закладів громадського харчування (заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари, в тому числі і на автозаправочних станціях), залишити доступними для кур’єрської доставки та самовивозу;

роботу всіх торгівельних закладів, в тому числі будівельними матеріалами (за виключенням продуктових та господарських магазинів (відділів), аптек);

роботу готелів, хостелів;

роботу релігійних установ, проведення масових богослужінь, екскурсійних заходів.

2. Тимчасово призупинити:

роботу спортивних комплексів, басейнів, закладів побутового обслуговування населення (лазні, СПА салони, салони краси, косметологічні кабінети, кабінети масажу, перукарні, тату салони, тощо);

роботу розважальних закладів (дискотеки, ночні клуби, комп’ютерні клуби, квест кімнати, тощо).

Виконання вказаних дій та роз’яснювальної роботи покладається на місцеві адміністрації та профільні департаменти.

Крім того, всім роботодавцям, включаючи і представникам виконавчої влади у Києві, а також власникам готелів, хостелів, релігійним установам, корім вище згаданих рішень, також:

скасувати або максимально перевести в режим телефонних або відеоконференцій усі нарадчі заходи та засідання колегіальних і дорадчих органів (зокрема громадських слухань і обговорень), за винятком виключних випадків;

скасувати до особливого розпорядження проведення особистих прийомів громадян;

запровадити щоденний температурний скринінг працівників, негайно відправляти до дому на самоізоляцію усіх працівників, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань;

забезпечити проведення дезінфекційних заходів (вологі прибирання з використанням дезінфікуючих засобів у приміщеннях), дотримання нормативних показників температури повітря та передбачити режим провітрювання приміщень;

забезпечити дотримання дистанції працівниками, які мають найбільший контакт із відвідувачами, на відстань як мінімум 1 метра, або встановити захисні екрани для захисту працівників;

забезпечити необхідні умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, мило, одноразові рушники, серветки, тощо).

керівникам готелів, хостелів запровадити режим профілактичного спостереження за особами із числа постояльців, які прибули та/або відвідували країни інфекційного ризику.

Обмеження діятимуть з 17 березня до окремого розпорядження.

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