В Киеве закрывают заведения торговли, рестораны и кафе - переводят на доставку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Городская власть Киева решила ограничить работу заведений торгов, общественного питания и внести изменения в работу органов исполнительной власти в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает УНН со ссылкой на решение принято в КГГА.
"Для минимизации негативных последствий от новой биоугрозами в Киеве необходимо быть готовыми к противодействию с неблагоприятным сценарием. Строгие и своевременные эпидемиологические мероприятия имеют решающее значение для сдерживания быстрого распространения нового возбудителя COVID-19 на территории столицы", - говорится в тексте решения.
Так что на заседание комиссии решено:
1. Максимально ограничить:
передвижения населения между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины, а также передвижения в общественных местах без крайней необходимости;
проведение культурных, политических спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан, исключить планирования таких мероприятий, в том числе связанных с выездом граждан за границу, в стабилизации ситуации;
работу заведений общественного питания (заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары, в том числе и на автозаправочных станциях), оставить доступными для курьерской доставки и самовывоза;
работу всех торговых точек, в том числе строительными материалами (за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов (отделов), аптек)
работу гостиниц, хостелов;
работу религиозных учреждений, проведения массовых богослужений, экскурсионных мероприятий.
2. Временно приостановить:
работу спортивных комплексов, бассейнов, учреждений бытового обслуживания населения (бани, СПА салоны, салоны красоты, косметологические кабинеты, кабинеты массажа, парикмахерские, тату салоны и т.д.);
работу развлекательных учреждений (дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы, квест комнаты и т.д.).
Выполнение указанных действий и разъяснительной работы возлагается на местные администрации и профильные департаменты.
Кроме того, всем работодателям, включая и представителей исполнительной власти в Киеве, а также владельцам отелей, хостелов, религиозным учреждениям, кроме вышеупомянутых решений, также рекомендовано:
отменить или максимально перевести в режим телефонных или видеоконференций все совещательные мероприятия и заседания коллегиальных и совещательных органов (в частности общественных слушаний и обсуждений), за исключением исключительных случаев;
отменить до особого распоряжения проведения личных приемов граждан;
ввести ежедневный температурный скрининг работников, немедленно отправлять домой на самоизоляцию всех работников, имеющих признаки острых респираторных заболеваний;
обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий (влажные уборки с использованием дезинфицирующих средств в помещениях), соблюдение нормативных показателей температуры воздуха и предусмотреть режим проветривания помещений;
обеспечить соблюдение дистанции работниками, которые имеют наибольший контакт с посетителями, на расстояние как минимум 1 метра, или установить защитные экраны для защиты работников;
обеспечить необходимые условия для соблюдения работниками правил личной гигиены (рукомойники, мыло, одноразовые полотенца, салфетки и т.д.).
руководителям гостиниц, хостелов ввести режим профилактического наблюдения за лицами из числа постояльцев, прибывших и/или посещали страны инфекционного риска.
Ограничения будут действовать с 17 марта до отдельного распоряжения.