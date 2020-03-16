В Киеве закрывают заведения торговли, рестораны и кафе - переводят на доставку

"Для минимизации негативных последствий от новой биоугрозами в Киеве необходимо быть готовыми к противодействию с неблагоприятным сценарием. Строгие и своевременные эпидемиологические мероприятия имеют решающее значение для сдерживания быстрого распространения нового возбудителя COVID-19 на территории столицы", - говорится в тексте решения.

Так что на заседание комиссии решено:

1. Максимально ограничить:

передвижения населения между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины, а также передвижения в общественных местах без крайней необходимости;

проведение культурных, политических спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан, исключить планирования таких мероприятий, в том числе связанных с выездом граждан за границу, в стабилизации ситуации;

работу заведений общественного питания (заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары, в том числе и на автозаправочных станциях), оставить доступными для курьерской доставки и самовывоза;

работу всех торговых точек, в том числе строительными материалами (за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов (отделов), аптек)

работу гостиниц, хостелов;

работу религиозных учреждений, проведения массовых богослужений, экскурсионных мероприятий.

2. Временно приостановить:

работу спортивных комплексов, бассейнов, учреждений бытового обслуживания населения (бани, СПА салоны, салоны красоты, косметологические кабинеты, кабинеты массажа, парикмахерские, тату салоны и т.д.);

работу развлекательных учреждений (дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы, квест комнаты и т.д.).

Выполнение указанных действий и разъяснительной работы возлагается на местные администрации и профильные департаменты.

Кроме того, всем работодателям, включая и представителей исполнительной власти в Киеве, а также владельцам отелей, хостелов, религиозным учреждениям, кроме вышеупомянутых решений, также рекомендовано:

отменить или максимально перевести в режим телефонных или видеоконференций все совещательные мероприятия и заседания коллегиальных и совещательных органов (в частности общественных слушаний и обсуждений), за исключением исключительных случаев;

отменить до особого распоряжения проведения личных приемов граждан;

ввести ежедневный температурный скрининг работников, немедленно отправлять домой на самоизоляцию всех работников, имеющих признаки острых респираторных заболеваний;

обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий (влажные уборки с использованием дезинфицирующих средств в помещениях), соблюдение нормативных показателей температуры воздуха и предусмотреть режим проветривания помещений;

обеспечить соблюдение дистанции работниками, которые имеют наибольший контакт с посетителями, на расстояние как минимум 1 метра, или установить защитные экраны для защиты работников;

обеспечить необходимые условия для соблюдения работниками правил личной гигиены (рукомойники, мыло, одноразовые полотенца, салфетки и т.д.).

руководителям гостиниц, хостелов ввести режим профилактического наблюдения за лицами из числа постояльцев, прибывших и/или посещали страны инфекционного риска.

Ограничения будут действовать с 17 марта до отдельного распоряжения.