У Києві загроза потужних обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Наразі у Києві є загроза потужних обстрілів, жителів закликають спуститися в укриття. Про це повідомляє УНН із посиланням на Держспецзв'язку.
Цитата
"Київ! Є загроза потужних обстрілів. Порада — спуститися в укриття", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Уранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про "спеціальну воєнну операцію із захисту Донбасу".
О 5.00 війська РФ почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України та низку аеродромів.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Путін розпочав повномасштабну війну проти України, і закликав світ відреагувати.
На всій території України ввели воєнний стан.