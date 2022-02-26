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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 6219 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Києві загроза потужних обстрілів

У Києві загроза потужних обстрілів

Київ • УНН

 • 186873 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Наразі у Києві є загроза потужних обстрілів, жителів закликають спуститися в укриття. Про це повідомляє УНН із посиланням на Держспецзв'язку.

Цитата

"Київ! Є загроза потужних обстрілів. Порада — спуститися в укриття", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Уранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про "спеціальну воєнну операцію із захисту Донбасу".

О 5.00 війська РФ почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України та низку аеродромів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Путін розпочав повномасштабну війну проти України, і закликав світ відреагувати.

На всій території України ввели воєнний стан.

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