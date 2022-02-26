В Киеве угроза мощных обстрелов

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"Киев! Есть угроза мощных обстрелов. Совет — спуститься в укрытие", — говорится в сообщении.

Напомним

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о "специальной военной операции по защите Донбасса".

В 5.00 войска РФ начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины и ряд аэродромов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

На всей территории Украины ввели военное положение.