В Киеве угроза мощных обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Сейчас в Киеве есть угроза мощных обстрелов, жителей призывают спуститься в укрытие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госспецсвязи.
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"Киев! Есть угроза мощных обстрелов. Совет — спуститься в укрытие", — говорится в сообщении.
Напомним
Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о "специальной военной операции по защите Донбасса".
В 5.00 войска РФ начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины и ряд аэродромов.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
На всей территории Украины ввели военное положение.