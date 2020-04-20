У Києві зафіксовано ще 49 випадків COVID-19, двоє хворих померли
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня УНН. Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на COVID-19, за минулу добу збільшилася ще на 49 осіб, з них 2 медики. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook, передає УНН.
“Ще у 49 киян за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. З них — у 2 медиків. За добу, що минула, на жаль, 2 летальних випадки”, — написав Кличко.
За його словами, загалом у столиці вже 850 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
“Захворіли: 23 жінки вiком вiд 27 до 74 років, 25 чоловіків вiд 20 до 75 рокiв. І хлопець, якому 13 років”, — зазначав Кличко.
Також до лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.
Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали.