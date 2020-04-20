У Києві зафіксовано ще 49 випадків COVID-19, двоє хворих померли

КИЇВ. 20 квітня УНН. Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на COVID-19, за минулу добу збільшилася ще на 49 осіб, з них 2 медики. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook, передає УНН.