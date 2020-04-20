В Киеве зафиксировано еще 49 случаев COVID-19, двое больных умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля УНН. Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание COVID-19, за минувшие сутки увеличилось еще на 49 человек, из них 2 медика. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook, передает УНН.
"Еще у 49 киевлян за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. Из них - у 2 медиков. За сутки, что прошли, к сожалению, 2 летальных случая", - написал Кличко.
По его словам, всего в столице уже 850 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
"Заболели: 23 женщины в возрасте от 27 до 74 лет, 25 мужчин от 20 до 75 лет. И парень, которому 13 лет", - отмечал Кличко.
Также в больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.