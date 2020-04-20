В Киеве зафиксировано еще 49 случаев COVID-19, двое больных умерли

КИЕВ. 20 апреля УНН. Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание COVID-19, за минувшие сутки увеличилось еще на 49 человек, из них 2 медика. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook, передает УНН.