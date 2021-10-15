У Києві за добу від COVID-19 померло 17 людей, захворіло понад 450

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Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 232 жінки віком від 18 до 95 років, 173 чоловіки віком від 18 до 86 років, 28 дівчаток віком від 9 місяців до 17 років і 23 хлопчики віком від 5 місяців до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 38 хворих на коронавірус, а також 278 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 424 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дніпровському (101), Дарницькому (100) та Оболонському (73).

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 5626 людей. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 243 254. Подолали вірус 223 920 мешканців столиці.

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