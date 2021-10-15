В Україні знову 17 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. В Україні знову 17 областей через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
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За даними МОЗ, станом на 15 жовтня “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки через високий рівень госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — ≤60 на 100 тисяч населення) відповідають:
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- Волинська область — 76,7;
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- Львівська область — 68,2;
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- Миколаївська область — 68,0;
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- Чернівецька область — 79,4.
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Через завантаженість ліжок із киснем “помаранчевій” зоні також відповідають:
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- Дніпропетровська область — 68,3%;
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- Донецька область — 75,8%;
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- Запорізька область — 72,6%;
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- Одеська область — 66,3%;
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- Сумська область — 70,0%;
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- Харківська область — 65,7%.
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Підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування (норма для регіону “зеленої” зони — ≤20%) фіксують у:
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- Житомирській області — 29,3%;
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- Київській області — 20,6%;
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- Луганській області — 23,3%;
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- Тернопільській області — 21,1%;
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- Хмельницькій області — 21,6%;
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- Черкаській області — 21,2%;
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- Чернігівській області — 20,5%.
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Додамо, що відсьогодні Херсонська область у “червоній зоні”.
Учора, 14 жовтня, ознаки “помаранчевої” зони також мали 17 областей України.
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