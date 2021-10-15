В Украине снова 17 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В Украине снова 17 областей из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования соответствуют “оранжевой” зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 15 октября “оранжевой” зоне эпидемической опасности из-за высокого уровня госпитализаций с коронавирусом (норма для региона “зеленой” зоны — ≤60 на 100 тысяч населения) соответствуют:
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- Волынская область — 76,7;
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- Львовская область — 68,2;
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- Николаевская область — 68,0;
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- Черновицкая область — 79,4.
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Из-за загруженности коек с кислородом “оранжевой” зоне также соответствуют:
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- Днепропетровская область — 68,3%;
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- Донецкая область — 75,8%;
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- Запорожская область — 72,6%;
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- Одесская область — 66,3%;
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- Сумская область — 70,0%;
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- Харьковская область — 65,7%.
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Повышенный коэффициент выявления случаев инфицирования (норма для региона “зеленой” зоны — ≤20%) фиксируют в:
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- Житомирской области — 29,3%;
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- Киевской области — 20,6%;
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- Луганской области — 23,3%;
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- Тернопольской области — 21,1%;
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- Хмельницкой области — 21,6%;
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- Черкасской области — 21,2%;
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- Черниговской области — 20,5%.
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Добавим, что с сегодняшнего дня Херсонская область в “красной зоне”.
Вчера, 14 октября, признаки “оранжевой” зоны также имели 17 областей Украины.
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