В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 17 человек, заболело более 450
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 456 больных коронавирусом, 17 человек умерли. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели: 232 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 173 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет, 28 девочек в возрасте от 9 месяцев до 17 лет и 23 мальчика в возрасте от 5 месяцев до 15 лет.
В больницы столицы госпитализировали 38 больных коронавирусом, а также 278 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 424 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах: Днепровском (101), Дарницком (100) и Оболонском (73).
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 5626 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 243 254. Преодолели вирус 223 920 жителей столицы.
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