У Києві за добу від COVID-19 померла 41 людина, серед них восьмирічний хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 1836 хворих на коронавірус. Померла 41 людина, серед них восьмирічний хлопчик. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
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"Тільки цього тижня в Києві — від 40 до понад 60 летальних випадків щодоби. За минулу добу, наприклад, — 41 смерть. У тому числі помер восьмирічний хлопчик. Понад пів тисячі госпіталізованих щодоби в місті. Більшість із них — в тяжкому стані", — зазначив Кличко.
Деталі
Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 1083 жінки віком від 18 до 100 років, 645 чоловіків віком від 18 до 92 років, 61 дівчинка віком від 2 місяців до 17 років і 47 хлопчиків віком від 1 місяця до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 255 хворих на коронавірус, а також 303 ооби з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 941 людей.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Деснянському (414), Дарницькому (296) та Святошинському (188).
Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 6378 осіб. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 265 395. Подолало вірус 232 674 жителі столиці.
“Серед тих, хто помер від вірусу у столиці — жодного вакцинованого. Тому вакцинація сьогодні — єдиний спосіб зупинити стрімке розповсюдження вірусу. І втримати медичну систему від колапсу. Бо у нас практично заповнені реанімації. Заповнені 75% ліжок із киснем", — додав мер столиці.
Нагадаємо
Із понеділка, 1 листопада, Київ увійшов до “червоної” зони карантину. У місті ввели суворі обмеження.
Працювати можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати:
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- заклади харчування
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- готелі
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- установи соціального захисту
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- спортзали та фітнес-центри
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- ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
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- проводити масові заходи
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- торговельно-розважальні центри
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Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.
Окрім того, із 1 листопада всі школи Києва перевели на дистанційне навчання.