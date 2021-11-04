В Киеве за сутки от COVID-19 умер 41 человек, среди них восьмилетний мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В столице за прошедшие сутки выявили 1836 больных коронавирусом. Умер 41 человек, среди них восьмилетний мальчик. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
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"Только на этой неделе в Киеве — от 40 до более 60 летальных случаев ежесуточно. За минувшие сутки, например, — 41 смерть. В том числе умер восьмилетний мальчик. Более полутысячи госпитализированных ежесуточно в городе. Большинство из них — в тяжелом состоянии", — отметил Кличко.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 1083 женщины в возрасте от 18 до 100 лет, 645 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 61 девочка в возрасте от 2 месяцев до 17 лет и 47 мальчиков в возрасте от 1 месяца до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 255 больных коронавирусом, а также 303 человека с подозрением на COVID-19 и пневмонии. Выздоровело за прошедшие сутки 941 человек.
Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Деснянском (414), Дарницком (296) и Святошинском (188).
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 6378 человек. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 265 395. Преодолело вирус 232 674 жителей столицы.
"Среди умерших от вируса в столице — ни одного вакцинированного. Поэтому вакцинация сегодня – единственный способ остановить стремительное распространение вируса. И удержать медицинскую систему от коллапса. Потому что у нас практически заполнены реанимации. Заполнены 75% коек с кислородом", — добавил мэр столицы.
Напомним
С понедельника, 1 ноября, Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.
Работать можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать:
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- заведения питания
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- отели
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- учреждения социальной защиты
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- спортзалы и фитнес-центры
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- ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
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- проводить массовые мероприятия
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- торгово-развлекательные центры
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Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.
Кроме того, с 1 ноября все школы Киева перевели на дистанционное обучение.