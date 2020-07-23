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У Києві за добу коронавірус виявили у 112 осіб, загалом - вже понад 7200 випадків COVID-19

У Києві за добу коронавірус виявили у 112 осіб, загалом - вже понад 7200 випадків COVID-19

Київ • УНН

 • 16453 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. У Києві за останню добу виявили коронавірус у 112 людей, загалом у столиці вже понад 7200 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передає УНН.

"Кількість киян, у яких за минулу добу виявили коронавірус, зросла ще на 112 людей. На сьогодні у столиці вже 7278 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед тих, що захворіли:
▪️ 60 жінок (віком від 19 до 88 років);
▪️ 47 чоловіків (віком від 19 до 73 років);
▪️ 2 дівчинки (6 місяців та 14 років);
▪️ 3 хлопчики (від 4 до 15 років).

"До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 25 людей. Всього коронавірус подолали 2546 мешканців столиці. Найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі — 20, у Деснянському — 16, у Печерському та Солом‘янському районах — по 13 випадків", - резюмував Кличко.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

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